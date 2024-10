Le ministère de la Santé recommande la vaccination contre la grippe saisonnière cet hiver

Le ministère de la Santé a souligné, dans un communiqué publié ce samedi, l’importance de la vaccination annuelle pour prévenir la grippe saisonnière cet hiver, affirmant qu’elle constitue le moyen le plus efficace pour protéger les catégories les plus vulnérables. La vaccination est recommandée pour toutes les personnes à partir de l’âge de 6 mois, avec une attention particulière aux enfants, aux personnes âgées, aux patients atteints de maladies chroniques, aux professionnels de la santé et aux femmes enceintes. Outre la vaccination, le ministère rappelle que la prévention passe par une bonne hygiène personnelle, notamment le lavage régulier des mains avec de l’eau et du savon, l’utilisation de mouchoirs lors des éternuements ou de la toux, et l’évitement des contacts étroits avec les personnes infectées. En cas de contamination, il est conseillé de porter un masque, de se reposer, de boire des boissons chaudes et de consulter un médecin si les symptômes s’aggravent, en particulier en cas de fièvre élevée ou de difficultés respiratoires.