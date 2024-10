Gaza sous les décombres : 42 millions de tonnes de gravats à déblayer

Après un an des opérations militaires menées par l’occupation israélienne, les habitants de Gaza continuent de subir les conséquences dévastatrices des attaques. En plus de la mort et de la faim, ils doivent affronter une tâche colossale : la gestion des tonnes de débris. Selon les Nations Unies, plus de 42 millions de tonnes de gravats jonchent encore Gaza, dont des bâtiments partiellement détruits et d’autres complètement effondrés. Cette quantité représente quatorze fois celle accumulée entre 2008 et le début de la guerre de l’année dernière, et dépasse de cinq fois celle issue de la bataille de Mossoul en Irak. Si empilée, cette masse pourrait remplir onze fois le volume de la Grande Pyramide de Gizeh. Un projet pilote, mené par l’ONU en collaboration avec les autorités palestiniennes, est en cours de préparation pour débuter le déblayage dans les villes de Khan Younès et Deir al-Balah, afin de soulager un tant soit peu la population de ce fardeau.