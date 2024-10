La banque mondiale alloue 250 millions de dollars pour une aide d’urgence au Liban

Le 3 octobre 2024, la Banque mondiale a annoncé l’allocation de 250 millions de dollars pour des aides d’urgence au Liban, initialement destinées au développement des énergies renouvelables. Ces fonds seront redirigés pour soutenir les déplacés en raison des frappes intensives menées par l’armée israélienne. Dans un communiqué, l’institution financière basée à Washington a précisé avoir activé son plan de réponse d’urgence afin de réaffecter les ressources disponibles dans le portefeuille libanais pour répondre aux besoins urgents de la population. Cette assistance sera fournie en coordination avec les partenaires du développement et humanitaires. Les fonds devaient à l’origine renforcer l’autonomie énergétique du Liban par les énergies renouvelables, mais la situation humanitaire actuelle a pris le dessus. Depuis le début des frappes israéliennes le 23 septembre, 1,2 million de personnes ont été déplacées au Liban et plus de 2 000 personnes ont péri dans les affrontements entre Israël et le Hezbollah, dont plus de 1 000 depuis fin septembre.