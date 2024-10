État des Lieux du Tabagisme en Tunisie

Le tabagisme reste un problème de santé publique majeur en Tunisie. Selon une enquête récente, près de 50% des hommes tunisiens sont des fumeurs réguliers. La prévalence du tabagisme est particulièrement élevée chez les jeunes adultes, avec un taux de 49,9% chez les hommes âgés de 20 à 24 ans. En revanche, le tabagisme chez les femmes reste relativement faible, avec seulement 1.9% de fumeuses selon les Résultats d’une enquête sur le tabagisme en Tunisie – Webmanagercenter. En effet, la Tunisie connaît une prévalence élevée de tabagisme pour plusieurs raisons dont entre autres les programmes de lutte anti-tabac qui manque souvent de portée et d’efficacité.

Stratégies de Santé Publique pour Combattre le Tabagisme

Pour lutter contre ce fléau, la Tunisie a mis en place plusieurs stratégies de santé publique, notamment, l’augmentation des taxes sur le tabac qui vise à rendre les cigarette moins abordables, l’interdiction de fumer dans les lieux publics, les avertissements sanitaires graphiques ainsi que les campagnes médiatiques pour sensibiliser aux dangers du tabagisme*. Comment la Tunisie a-t-elle fait, et comment l’OMS a-t-elle soutenu la Tunisie ?

Dans le cadre du projet de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (FCTC) 2030, l’OMS et la FCTC de l’OMS ont apporté leur soutien aux efforts de la Tunisie en matière de prévention et de contrôle du tabagisme. Plusieurs actions ont été entreprises, notamment la création d’un réseau multisectoriel engagé pour réviser la loi globale, un décret interdisant de fumer dans les espaces publics et un arrêté ministériel pour adopter des avertissements sanitaires graphiques. De plus, un protocole pour la conception et l’évaluation des étiquettes d’avertissement sanitaire spécifiques aux produits du tabac a été élaboré, et le modèle d’investissement pour le contrôle du tabac a été diffusé dans le cadre d’une vaste campagne de sensibilisation. Malgré ces efforts, les résultats restent mitigés puisque le taux de tabagisme n’a pas significativement diminué au fils des ans.

Dans ce sens, de nombreux scientifiques tunisiens appel à l’adoption de la stratégie de réduction des risques en matière de tabac qui a prouvé son efficacité sous d’autres cieux. Proposition : « explorer de nouveaux leviers semble s’imposer à l’instar des stratégies adoptés sous d’autres cieux avec des résultats probants et se basant sur une approche de réduction des risque qui complète les efforts de prévention et d’aide au sevrage , à l’instar de la stratégie adoptée par la suède …. »

Suède est souvent citée comme un modèle en matière de THR grâce aux produits alternatifs comme le snus, les sachets de nicotine et le tabac chauffé. Grâce à ces alternatif le pays a réussi à réduire la prévalence de tabagisme à 5.6% bien en dessous de la moyenne européenne de 23.5% cette approche a également conduit à baisse significative des maladies liés au tabagisme. De même pour Le Royaume-Uni a également adopté une approche proactive en matière de réduction des risques tabagiques.

Ces deux pays montrent qu’une approche pragmatique et fondée sur la réduction des risques peut avoir un impact significatif sur la santé publique.

Importance de l’Approche de Réduction des Risques

Face à ces limites des stratégies traditionnelles, l’approche de réduction des risques tabac se présente comme une solution prometteuse. Cette approche vise à offrir des alternatives moins nocives aux fumeurs, telles que les produits de vapotage destinés exclusivement à des fumeurs adultes, les produits de tabac chauffé et les produits oraux. Les expériences d’autres pays ont prouvé que ces alternatives peuvent réduire les risques de maladies liées au tabagisme.

En conclusion, bien que la Tunisie ait mis en place plusieurs stratégies pour lutter contre le tabagisme, leur efficacité reste limitée. L’adoption d’une approche de réduction des risques pourrait offrir une solution plus efficace pour réduire les taux de tabagisme et améliorer la santé publique.

