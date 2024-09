Hachem Safieddine, pressenti pour succéder à Hassan Nasrallah à la tête du Hezbollah

Malgré le secret et le mystère qui entourent le processus de sélection des dirigeants dans des organisations telles que le Hezbollah, le journal New York Times a rapporté, en se basant sur des sources fiables, que Hachem Safieddine est le candidat le plus probable pour succéder à Hassan Nasrallah à la tête du Hezbollah. Safieddine, cousin de Nasrallah et gendre de Qassem Soleimani, l’ancien commandant de la force Al-Qods au sein des Gardiens de la révolution iraniens, est perçu comme une figure clé au sein de l’organisation, renforçant ainsi sa position dans les cercles de pouvoir du mouvement.