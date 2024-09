La Tunisie condamne la frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth

La Tunisie a fermement condamné, vendredi, le bombardement de la capitale libanaise Beyrouth par les forces d’occupation sionistes, soulignant que la frappe israélienne représente un nouveau chapitre des attaques terroristes contre des civils innocents et contre la souveraineté du Liban et de son peuple, et traduit de nouveau une violation flagrante de toutes les chartes et lois internationales.

Dans un communiqué publié par le Ministère des Affaires étrangères, la Tunisie a exprimé sa solidarité avec le Liban frère et son soutien face à toutes les attaques qui menacent sa sécurité et sa stabilité, adressant ses sincères condoléances aux familles des victimes et souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.

La Tunisie a également appelé la communauté internationale et toutes les parties qui soutiennent Israël à cesser immédiatement ses agressions répétées contre les pays et peuples de la région, soulignant la nécessité de mettre fin à ces graves violations de la paix et de la sécurité dans la région.

Selon un premier bilan annoncé par le ministère libanais de la Santé, le nombre de victimes de la frappe israélienne qui a visé vendredi la banlieue sud de Beyrouth, a atteint 12 morts et 66 blessés.