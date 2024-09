Gaza : plusieurs Palestiniens tués et blessés dans des frappes ciblées

Plusieurs Palestiniens ont été tués et d’autres blessés, jeudi, dans des raids aériens israéliens sur le nord, le centre et le sud de la bande de Gaza, rapporte l’agence de presse Wafa.

Des sources locales ont déclaré qu’une maison de la famille Al-Sheikh dans le quartier d’Al-Daraj, au centre de la ville de Gaza, avait été bombardée et que sept Palestiniens avaient été tués et d’autres blessés. La maison de la famille Abou Rabie dans la ville de Beit Lahia, au nord de l’enclave assiégée et un appartement dans le camp de Nusseirat au centre, ont également été ciblés, avant que les équipes d’ambulances et de secours ne se soient déplacés sur les lieux pour tenter de trouver les personnes disparues et coincées sous les décombres.

Plus tôt dans la journée, sept citoyens ont été tués et d’autres blessés dans le bombardement d’une maison de la famille Azzam dans la région de Jabalia al-Balad, au nord de la bande. Des maisons près du rond-point d’Abou Habib, dans le quartier d’Al-Zaytoun, dans la ville de Gaza ont aussi été détruites.

La même source a indiqué que deux citoyens ont été tués dans un bombardement ayant visé l’Est de la ville d’Al-Qarara, au nord de Khan Younes, dans le sud de l’enclave assiégée, tandis que deux autres lorsque l’occupation a pris pour cible un véhicule près de l’université d’Al-Qods, à l’entrée du camp d’Al-Maghazi, dans le centre de la bande de Gaza.

Le nombre de martyrs dans l’enclave palestinienne s’est alourdi à 41 272 morts, depuis le début de l’agression le 7 octobre de l’année dernière, dont la majorité sont des enfants et des femmes, tandis que le bilan des blessés a atteint les 95 551, alors que des milliers de victimes sont toujours sous les décombres.