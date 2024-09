Football – LCA : Une simple formalité pour l’Espérance et une mission plus compliquée pour l’US Monastir

L’Espérance Sportive de Tunis semble être sur une voie déjà balisée pour atteindre la phase de groupes de la Ligue des Champions de la CAF après avoir battu les Somaliens de Dekedaha (4-1), tandis que l’Union Sportive Monastirienne sera en mission risquée contre le MC Alger, en dépit de la courte victoire (1-0) acquise à l’aller, samedi dernier à Radès.

Dans le premier match, tout porte à croire que la qualification de l’Espérance en phase de poules n’est qu’une question de temps. Le second tour préliminaire n’étant qu’une étape inévitable, à l’issue de laquelle le représentant tunisien se lancera dans sa quête d’un cinquième titre dans la compétition.

Néanmoins, le match retour contre Dekehama FC constitue une occasion renouvelée pour le Portugais Miguel Cardoso d’essayer quelques formules techniques et de renforcer davantage les automatismes entre ses protégés, notamment le duo Yann Sasse-Youssef Belaili, auteurs à eux seuls de 5 des 7 buts inscrits lors des deux premiers matchs de la saison.

Et au vu des constats tirés du match aller et des capacités modestes de l’adversaire, le staff technique pourrait être tenté de titulariser certains remplaçants, notamment les nouvelles recrues dont l’Ivoirien Abdulraman Konaté et le Sud-Africain Elias Mokwana, pour leur donner plus de temps de jeu et leur permettre de rester dans le rythme de la compétition.

Le match, dont le coup d’envoi sera donné à 19h00, sur la pelouse du Stade de Radès, sera dirigé par l’arbitre togolais Akleso Gnama.

Dans le second match prévu à partir de 20h00, l’US Monastir affrontera le MC Alger au stade Ali Ammar de Douera à Alger, qui sera inauguré à l’occasion de cette rencontre continentale.

En quête d’une qualification qui sera la première de son histoire à la phase de poules de la Ligue des champions, le club de la capitale du Ribat négociera un match difficile à plus d’un égard face à un adversaire coriace évoluant devant ses supporters et déterminé à inaugurer de belle manière son nouveau stade.

Les protégés de l’entraîneur Mohamed Sahli devront faire preuve d’une grande concentration et d’un esprit de solidarité pour faire face à une éventuelle réaction de l’équipe algérienne et résister à une pression qui sera inévitable devant les 40 mille spectateurs attendus.

Les ussémistes, qui seront encore une fois privés des services de Fayçal Manai pas encore totalement rétabli de sa blessure, savent que leur mission pour atteindre les cages du portier Taoufik Moussaoui ne sera pas une tâche facile.

Toutefois, ils pourront compter sur le duo Aymen Harzi et Hazem Mastouri pour tenter d’exploiter les espaces susceptibles d’être laissés par les joueurs de la Mouloudia en amorçant des contres rapides pour réussir à marquer.

Côté défense, Mahmoud Ghorbel devrait profiter du soutien de ses milieux Moses Orkuma, Moez Belhaj Ali et Louay Traii, pour fermer l’accès aux filets d’Ahmed Slimane et semer le doute dans les rangs des Algériens.

Il faudra, en outre, aux Monastiriens garder en tête le fait que l’entraîneur français Patrice Beaumelle pourrait procéder à quelques changements dans son équipe de départ, en comptant notamment sur Taieb Meziani et Amine Messoussa pour retrouver une efficacité offensive et renverser la vapeur.

Le coup d’envoi du match sera donné à 20h00 avec au sifflet l’arbitre sud-africain Tom Abongile.