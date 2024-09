La circulation interrompue et des projets de barrages réclamés

À la suite des fortes pluies qui se sont abattues sur la région de Foussana dans le gouvernorat de Kasserine mercredi après-midi, les niveaux des rivières, notamment les oueds Gergour et Sator, ont considérablement augmenté, entraînant la fermeture de plusieurs routes entre Foussana, Tala et la zone de Sahraoui. Selon Hussein Rahmouni, membre du conseil local de développement de Foussana, les agriculteurs de la région se réjouissent de ces précipitations bénéfiques pour le secteur agricole, crucial pour l’économie locale, surtout au début de la saison agricole. Cependant, il souligne la nécessité d’installer des ponts sur les rivières pour faciliter la circulation en cas de fortes pluies et éviter les risques. Il appelle également à la mise en place de financements pour un projet de construction d’un barrage sur l’oued Gergour, destiné à stocker et exploiter les eaux de pluie pour l’agriculture, un projet qui est planifié depuis plusieurs années et dont l’étude a été finalisée en 2022. D’autres régions de la gouvernance, telles que Tala, Feriana et Hassi Fared, ont également connu des précipitations variées sans complications majeures jusqu’à présent.