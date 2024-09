Ce soir : ciel nuageux, vents puissants et températures fraîches

Pour cette nuit du mercredi 11 septembre 2024, le temps sera marqué par des nuages épars sur la majorité des régions, avec une couverture nuageuse localement dense au nord et au centre, selon l’Institut national de la météorologie. Les vents, venant du nord, seront relativement forts à forts près des côtes nord et du golfe de Hammamet, et modérés dans le reste des régions. La mer sera agitée à très agitée au nord et dans le golfe de Hammamet, et légèrement agitée le long des autres côtes. Les températures nocturnes varieront entre 20 et 25 degrés au nord et au centre, atteignant environ 18 degrés dans les hauteurs de l’ouest, et se situeront entre 25 et 29 degrés au sud.