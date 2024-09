Béja : Saisie d’environ 3 mille cahiers subventionnés

Une campagne de contrôle des fournitures scolaires dans le gouvernorat de Béja, organisée à l’occasion de la rentrée scolaire, a abouti à la saisie d’environ 3 mille cahiers subventionnés et à la rédaction de 10 procès d’infraction liés à la dissimulation de marchandises.

Selon le directeur de la qualité, du commerce et des services à la direction régionale du commerce Abdelkader Ben Fraj, 80% des cahiers et manuels scolaires subventionnés sont disponibles dans la région, précisant qu’un manque est constaté au niveau de certains manuels de la première et deuxième année du secondaire.

Il a souligné, à l’agence TAP, que ces titres seront fournies avant la rentrée scolaire, et que les prix des cahiers subventionnés sont stables et ne connaîtront aucune augmentation, ajoutant que 42 équipes de contrôle économique concentrent leurs activités depuis le début du mois dernier sur les points de vente de fournitures scolaires et poursuivront leur travail durant le mois de septembre.