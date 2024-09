Tunisie : Démantèlement d’un réseau criminel spécialisé dans la traite humaine

Un réseau criminel spécialisé dans la traite humaine et le transport des migrants originaires de pays subsahariens a été démantelé par la brigade centrale de lutte contre les crimes de traite des personnes, relevant de la direction des affaires judiciaires de Ben Arous, appuyée par des unités d’intervention rapide, lit-on dans un communiqué de la direction générale de la Garde nationale.

Selon la même source, six membres de ce réseau ont été arrêtés et cinq moyens de transport utilisés pour mener leurs activités illégales ont été saisis. Les suspects ont été placés en garde à vue, après coordination avec le ministère public, Par ailleurs, l’unité de renseignement frontalier relevant de la Garde nationale de Fériana, dans le gouvernorat de Kasserine, a arrêté deux frères accusés de transporter et d’héberger des étrangers, et de les aider à franchir illégalement la frontière terrestre tunisienne contre des sommes d’argent.

Cette opération a été menée après avoir reçu des informations précises concernant une famille étrangère composée de sept personnes, hébergée dans un entrepôt et transportée dans une voiture privée.

La voiture utilisée pour cette opération a été saisie, et des accusations ont été portées contre les deux frères après coordination avec le ministère public, qui a ordonné leur mise en détention pour les besoins de l’enquête.

La direction générale de la Garde nationale appelle tous les citoyens à coopérer et à signaler tout mouvement suspect ou toute activité liée à la traite des personnes ou aux tentatives de franchissement illégal des frontières, en contactant les unités de sécurité spécialisées au numéro 71860135, afin de renforcer les efforts pour lutter contre ces crimes, qui représentent une menace pour la sécurité publique et les droits de l’homme, et afin de garantir la sécurité du pays tout en renforçant les efforts pour lutter contre la traite des personnes et la migration irrégulière.