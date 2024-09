Palestine occupée : au moins 21 martyrs lors du siège de Jénine

Plusieurs Palestiniens sont tombés en martyrs et d’autres blessés durant les dix jours de siège de Jénine par les forces d’occupation sionistes, qui se sont retirées vendredi à l’aube, laissant derrière elles destructions et martyrs, rapporte l’agence Wafa.

Durant ce siège armé contre la ville de Jénine, ajoute Wafa, au moins 21 Palestiniens, dont des enfant et des personnes âgées, sont tombés en martyrs, alors que plusieurs ont été blessés, certains grièvement lors de cette agression de l’occupation sioniste contre le gouvernorat de Jénine, décrite par les Palestiniens de la ville comme la plus sanglante et la plus violente depuis 2002.

Les Palestiniens de Jénine craignent cependant que les forces sionistes d’occupation ne reviennent prendre d’assaut la ville et son camp après s’être retirées et déployées aux points de contrôle militaires environnants, comme cela s’est produit à plusieurs reprises auparavant.

D’autre part, un certain nombre de colons sionistes ont incendié un véhicule et ont également écrit des slogans racistes sur les murs d’une maison du quartier de Khallet Zouaiter, près de Ramallah, précise Wafa, qui rappelle que ”les attaques des colons sionistes contre les Palestiniens sont courantes, ainsi que les agressions contre les communautés palestiniennes sans défense à travers la Cisjordanie”.

La plupart de ces attaques contre des Palestiniens ”sans défense ont eu lieu en présence de l’armée d’occupation sioniste, qui n’a rien fait pour arrêter les attaques et a plutôt fourni une protection aux agressions des colons sionistes”, précise Wafa.