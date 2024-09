Cristiano Ronaldo marque son 900ᵉ but : un exploit sans précédent dans le monde du football

Cristiano Ronaldo a marqué son 900e but en carrière ce jeudi 5 septembre 2024, en inscrivant le deuxième but du Portugal lors de leur match contre la Croatie en Ligue des Nations.

Ce faisant, le capitaine d’Al-Nassr est devenu le premier joueur de l’histoire à atteindre ce nombre exceptionnel de buts. Avec cette réalisation, Ronaldo, meilleur buteur international avec 131 buts pour son pays, continue d’écrire l’histoire. En clubs, il a marqué 769 buts en 1025 matchs avec le Sporting Lisbonne, Manchester United, le Real Madrid, la Juventus et Al-Nassr, affichant une moyenne impressionnante de 0,75 but par match. Ce record renforce son avance sur son rival Lionel Messi, qui compte 838 buts avec l’Argentine et ses clubs, notamment Barcelone, le Paris Saint-Germain et l’Inter Miami.