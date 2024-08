Bundesliga : Leverkusen s’impose au bout du suspense pour débuter sa défense de titre

Le Bayer Leverkusen a entamé la défense de son titre en Bundesliga par une victoire de 3-2, obtenue dans le temps additionnel grâce à Florian Wirtz, sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach, vendredi soir.

Après avoir mené de deux buts grâce à Granit Xhaka (12e) et Florian Wirtz (39e), les hommes de Xabi Alonso ont vu le Borussia Mönchengladbach revenir au score par Nico Elvedi (59e) et Tim Kleindienst (85e) sous une pluie battante.

Mais comme lors de la seconde moitié de la saison passée, Leverkusen s’est arraché dans le temps additionnel pour décrocher un succès grâce à un penalty obtenu par Amine Adli (90+9) et transformé en deux temps par Florian Wirtz deux minutes plus tard.

Le Bayer Leverkusen, qui a réalisé l’exploit de finir la saison précédente invaincus en championnat (28 victoires, 6 matches nuls), une première pour un club allemand, cumule désormais 35 matches de Bundesliga sans défaite.

Il reste toutefois à distance encore du record national détenu par le Bayern Munich (53 matches sans défaite à cheval sur les saisons 2012-13 et 2013-14). La deuxième série la plus longue en Bundesliga, celle de Hambourg en 1982 et 1983 est bien plus accessible, à 36 matches.