Prévisions météo : ciel nuageux et orages avec pluies sur le nord et le centre cette nuit

Dans la nuit de jeudi, la situation météorologique se caractérisera par un ciel nuageux à parfois très nuageux sur les régions occidentales du nord et du centre, avec des cellules orageuses accompagnées de pluies jusqu’au début de la nuit, puis des nuages épars sur la plupart des régions, selon le bulletin de suivi de l’Institut National de Météorologie.

Le vent soufflera de secteur est, modéré à assez fort près des côtes nord et au sud, et faible à modéré ailleurs. La mer sera agitée dans la région de Sfax et peu agitée sur les autres côtes. Les températures varieront entre 26 et 30°C au nord, en haute altitude et sur les côtes, et entre 30 et 34°C dans les autres régions. Des cellules orageuses avec des pluies sont attendues dès ce soir.