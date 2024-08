Jeudi 15 août : températures en baisse et risques d’averses orageuses

Pour le jeudi 15 août 2024, le temps sera marqué par des nuages passagers, parfois denses, avec des cellules orageuses localisées accompagnées de pluies dans les régions occidentales.

Ces précipitations s’étendront progressivement vers les zones orientales, avec des averses de grêle possibles dans certaines localités. Les vents souffleront du secteur sud dans le nord et le centre, et du secteur est dans le sud, avec une intensité variable allant de modérée à localement forte, notamment dans le sud, où des tourments de sable pourront se former. La mer sera agitée dans le golfe de Gabès et peu perturbée sur le reste des côtes. Les températures connaîtront une baisse relative, oscillant entre 29 et 34 degrés dans les régions occidentales du nord et du centre, entre 35 et 40 degrés ailleurs, et atteignant jusqu’à 42 degrés dans le sud extrême, avec des conditions de chaleur accablante par endroits.