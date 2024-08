K2Rhym : quatre ans de prison et interdiction à vie de se présenter aux élections présidentielles !

La chambre correctionnelle estivale du tribunal de première instance de Jendouba a condamné ce mercredi le rappeur Karim Gharbi, connu sous le nom de K2Rhym, à quatre ans de prison.

En plus de cette peine, il a écopé d’une amende de cinq mille dinars et a été privé à vie de se porter candidat à des élections. Cette décision fait suite à son retrait d’un formulaire de parrainage en vue de se présenter aux élections présidentielles. La cour a également condamné le président du conseil local de Jendouba à un an de prison et à une amende de mille dinars, tandis qu’une femme a été condamnée par contumace à quatre ans de prison, avec exécution immédiate, ainsi qu’à une amende de cinq mille dinars. De plus, les autres accusés ont été interdits de voter pour une durée de six ans. Ces peines ont été prononcées après que le tribunal a confirmé les accusations de collecte de parrainages contre rémunération, portées par le ministère public, selon le porte-parole officiel du tribunal, Alaeddine Alaouadi.