L’ARP appelle au renforcement des acquis législatifs en faveur de la femme tunisienne

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a souligné ce mardi la nécessité de poursuivre les efforts pour renforcer les acquis législatifs en faveur des femmes, compte tenu de leur lien étroit avec l’équilibre familial et la stabilité de la société.

Dans une déclaration publiée à l’occasion de la Journée nationale de la femme tunisienne, célébrée le 13 août de chaque année et qui coïncide avec le 68e anniversaire de la promulgation du Code du statut personnel, l’ARP a qualifié la récente loi sur l’organisation des congés de maternité et de paternité dans la fonction publique, ainsi que dans les secteurs public et privé, d’avant gardiste en raison de ses “aspects positifs qui s’alignent avec les principes de la Constitution” et avec la “volonté ferme de réaliser la justice sociale et de garantir l’équilibre familial, où la femme occupe une place centrale”.

L’Assemblée considère que l’arsenal juridique et législatif en matière de famille et de droits des femmes en Tunisie est une source de fierté et un modèle à suivre dans les évènements arabes, régionaux et internationaux.

L’ARP a également souligné que, parallèlement au renforcement du cadre législatif, de nombreuses initiatives et mesures gouvernementales visent à renforcer davantage la position des femmes dans toutes les régions du pays à travers divers programmes et projets nationaux, tels que le programme national pilote d”autonomisation économique des travailleuses agricoles, qui a donné des résultats positifs en raison de son impact sur les filles et les femmes travaillant dans ce secteur et de son rôle dans garantie de sources de revenus stables.

Par ailleurs, l’ARP a insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts pour soutenir les femmes travailleuses, garantir leur dignité, en particulier celles qui sont sans soutien ou appartiennent à des catégories vulnérables. Elle a estimé que toutes ces initiatives doivent être renforcées par des lois, en plus d’encourager toutes les démarches et mécanismes visant à lutter contre les formes de violence à l’égard des femmes, conformément à la loi organique n° 58 de 2017.

En outre, l’Assemblée a salué le travail des femmes parlementaires qui continuent de démontrer leur capacité à contribuer activement au sein de l’institution parlementaire, tant au niveau national qu’international, ce qui leur a valu la considération et l’estime dans de nombreux évènements parlementaires féminins arabes et internationaux.