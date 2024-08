Accident tragique entre véhicules tunisien et algérien : bilan lourd

Ce mardi 13 août 2024, un tragique accident de la route s’est produit sur la route nationale n°06, reliant Jendouba à Ghar el-Mellès via Oued Mellèze.

L’incident, survenu au niveau du pont de Boulias, a impliqué une collision violente entre un véhicule tunisien et un autre algérien. Ce crash a malheureusement coûté la vie à deux personnes, un Tunisien et un Algérien, et a causé des blessures à trois autres individus, dont l’état de l’un d’eux est critique. Le représentant du ministère public de la cour de première instance de Jendouba s’est rendu sur les lieux pour examiner les corps des défunts, ordonnant leur transfert pour autopsie. Les blessés ont été évacués vers l’hôpital local de Ghar el-Mellès et l’hôpital régional de Jendouba.