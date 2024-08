Le Syndicat des journalistes refuse de voir l’Isie se transformer en un organe de censure

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (Isie) a déclaré s’opposer à “la transformation” de l’Instance supérieure indépendante pour les élections en “un organe de censure de la liberté d’expression et des contenus journalistiques”.

Dans une déclaration, publiée, jeudi, le syndicat des journalistes a critiqué “les mises en garde répétées” adressées aux médias depuis la publication de la décision de l’Instance des élections n°545 de 2024 en date du 17 juillet 2024, modifiant et complétant la décision n° 2018-8 du 20 février 2018 fixant les règles et conditions que les médias doivent respecter au cours de la compagne électorale et référendaire.

Une décision qui, selon le Snjt, a “élargi la marge de manœuvre de l’ISIE en termes de contrôle des médias pendant la période électorale”.

Pour le syndicat, les mises en garde adressées par l’Isie aux médias constituent “un outil de pression sur les journalistes et les entreprises médiatiques”. Il s’agit d’une tentative de” mettre la main sur le secteur des médias et de faire taire toute voix libre et indépendante qui soulève des questions d’intérêt général pendant la période électorale et critique la gestion du processus électoral par l’Instance”.