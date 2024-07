Tragique en Libye : un enfant de 4 ans tué par un tigre élevé par son propre père !

Un drame épouvantable s’est déroulé à Ajdabiya, en Libye, où un enfant de quatre ans a perdu la vie après avoir été attaqué par un tigre élevé par son père.

L’incident, survenu alors que l’enfant se promenait dans la ferme familiale, a provoqué une vague de choc et de consternation, mettant en lumière les dangers de l’élevage d’animaux prédateurs dans des environnements non sécurisés. En réponse, le Premier ministre désigné, Oussama Hammad, a ordonné l’interdiction totale de la détention et de l’élevage d’animaux prédateurs dans des lieux privés, avec un ultimatum de 15 jours pour les remettre au ministère de l’Intérieur. Cette décision vise à prévenir de futurs drames et a déclenché un débat intense sur les réseaux sociaux concernant la réglementation de ces animaux en Libye.