L’UGTT appelle les forces nationales à dénoncer l’assassinat d’Ismail Haniyeh à travers des mouvements de protestation

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a appelé mercredi toutes les forces nationales à dénoncer, l’assassinat du chef du bureau politique du mouvement Hamas Ismail Haniyeh par une frappe Israélienne à Téhéran, à travers des mouvements de protestation.

L’UGTT a condamné, dans un communiqué publié mercredi, le crime odieux d’assassinat de Haniyeh, soulignant que l’entité sioniste a prouvé une fois de plus, qu’elle est résolue à pratiquer partout dans le monde, des crimes de terrorisme organisé et à assassiner lâchement les symboles de la résistance palestinienne.

La centrale syndicale a précisé que l’entité sioniste bénéficie du soutien des états unis d’Amérique et de l’Union européenne avec la complicité de quelques pays états, ayant normalisé leurs relations avec cette entité et qui considèrent que la résistance constitue une menace pour leur pouvoir, selon le même communiqué.

L’UGTT a estimé que l’assassinat de Haniyeh constitue l’un des aspects des crimes de génocide collectif exercé par l’occupant sioniste depuis plus de 70 ans, dont le dernier en date est celui de la guerre contre Gaza, qui a fait plus de 39 mille martyrs et au moins 100 mille blessés.

La centrale syndicale a présenté ses condoléances au peuple palestinien, à la résistance palestinienne et à la famille Haniyeh, insistant sur le fait qu’après l’assassinat d’Ismail Haniyeh, “le peuple palestinien continuera avec toutes ses forces, ses capacités et sa détermination à résister et à combattre l’entité sioniste pour recouvrer ses terres spoliées” , lit -on dans le même communiqué.

Il convient de rappeler que le mouvement Hamas avait confirmé mercredi à l’aube l’assassinat de son chef de bureau politique Ismail Haniyeh dans sa résidence à Téhéran, ainsi que de son garde du corps Wassim Abou chaabene par une frappe Israélienne, après avoir assisté à la cérémonie d’investiture du nouveau président Iranéen.