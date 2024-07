Diagnostic d’Alzheimer : Un test sanguin prometteur avec une précision de 90%

Des chercheurs ont franchi une étape significative dans le diagnostic de la maladie d’Alzheimer avec un test sanguin simple, affichant une précision de 90%.

Ce test, comparé aux évaluations cognitives et aux examens d’imagerie par tomodensitométrie, s’est révélé extrêmement efficace pour détecter la maladie chez les patients présentant des problèmes de mémoire. L’étude, menée en Suède entre février 2020 et janvier 2024, a impliqué 1213 participants dont environ un tiers avait des troubles cognitifs légers ou un déclin cognitif subjectif, et le reste a été diagnostiqué avec une démence. Les résultats montrent que ce test sanguin est un outil prometteur, surpassant la précision des méthodes actuelles des médecins généralistes (61%) et des spécialistes (73%). Actuellement disponible aux États-Unis, il devrait être accessible dans d’autres pays dans un à deux ans, d’abord dans les cliniques spécialisées avant d’être intégré dans les soins primaires.