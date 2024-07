Le ministère de l’Agriculture rend hommage à Salah Ben Abdallah Awachri, décédé après avoir dauvé une famille d’un incendie

Ce samedi, le ministère de l’Agriculture a rendu hommage à Salah Ben Abdallah Awachri, un employé de la direction régionale du développement agricole de Jendouba, qui a tragiquement perdu la vie après avoir sauvé une famille d’un incendie.

M. Awachri avait héroïquement secouru les membres de la famille dont le véhicule avait pris feu près du parc national de Faïja, mais il a été gravement brûlé lors de l’intervention. Le ministère, dirigé par le ministre de l’Agriculture, des Ressources en eau et de la Pêche, Abdelmonem Bellati, présente ses sincères condoléances à la famille du défunt et exprime ses prières pour que l’âme du héros repose en paix et que ses proches trouvent réconfort et patience dans cette douloureuse épreuve.