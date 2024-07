Plusieurs dizaines de martyrs et de blessés dans les dernières frappes sionistes à Gaza

Les dernières frappes sionistes sur la bande de Gaza auraient fait des dizaines de martyrs et de blessés, tandis qu’une attaque s’est déroulée à une très courte distance de la base d’opérations des Nations Unies (ONU), ont déclaré mardi des humanitaires de l’ONU.

Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations Unies, l’une des multiples frappes qui ont touché Gaza s’est produite à quelques centaines de mètres seulement du Centre conjoint d’opérations humanitaires de l’ONU.

L’OCHA a indiqué que les agences des Nations Unies et les organisations non gouvernementales utilisaient la base située à Deir el-Balah pour coordonner leur travail dans toute l’enclave côtière.

En ce qui concerne les déplacements, les humanitaires ont déclaré que des familles continuaient de se déplacer de la ville de Gaza vers Deir el-Balah, avec plus de 1.000 personnes observées la semaine dernière.

Le bureau a ajouté que ces personnes se déplaçaient principalement sur des charrettes tirées par des ânes, mais utilisaient également des voitures, des tricycles motorisés ou voyageaient encore à pied, ne transportant que quelques affaires. Elles ont été déplacées à plusieurs reprises et n’ont pas les moyens financiers d’un autre déplacement.

“Ces personnes sont parmi les plus vulnérables, et nos équipes ont été déployées quotidiennement le long de leurs itinéraires de déplacement pour fournir une aide vitale de base, comme de l’eau, des repas chauds, des colis alimentaires et un soutien en matière de santé et de nutrition”, a ajouté l’OCHA.