Kasserine : fin imminente des coupures d’eau et d’électricité grâce à un nouveau transformateur

Le délégué de Sbeitla, Hatem Riahi, a annoncé à Mosaïque FM le lancement immédiat de l’installation d’un transformateur électrique de 40 mégawatts ce samedi 13 juillet 2024, dans la délégation de Sbiba, relevant du gouvernorat de Kasserine.

Cette initiative vise à résoudre les coupures d’eau et d’électricité de manière définitive dans les délégations de Sbeitla (gouvernorat de Kasserine), de Sbiba et Jelma (gouvernorat de Sidi Bouzid) ainsi que dans la délégation de Gafsa Nord (gouvernorat de Gafsa). Riahi a précisé que cette mesure fait suite aux instructions transmises par le Président de la République, Kaïs Saïed, au délégué de Sbeitla. L’installation du transformateur renforcera la couverture électrique de ces régions, permettant ainsi de remédier aux problèmes récurrents de coupures d’eau et d’électricité. Les travaux de raccordement devraient être achevés dans un délai maximum de quatre jours, en coordination avec la Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz (STEG).