Urgence à Bizerte : incendie et intoxications suite à un feu dans un dépôt de matériaux

A Bizerte, un incendie s’est déclaré dans un entrepôt de ferraille, entraînant l’intoxication de sept personnes.

Le sinistre a débuté au milieu d’un champ d’herbes sèches près d’un dépôt de ferraille situé à Laouata dans la délégation sud de Bizerte. Les flammes ont été attisées par la rapidité du vent, consumant du bois, des pneus et d’autres matériaux inflammables, comme l’a rapporté le directeur régional de la Protection Civile de Bizerte, le colonel Kamal Melliti, à un correspondant de Diwan FM dans la région. Six camions de pompiers ont été mobilisés, accompagnés d’ambulances pour éteindre l’incendie et évacuer les blessés. Le nuage de fumée émanant de l’entrepôt a provoqué l’intoxication de sept personnes, majoritairement des femmes, qui ont été transférées pour recevoir des soins d’urgence, avec quatre d’entre elles dirigées vers l’hôpital universitaire Habib Bourguiba de Bizerte et trois vers l’hôpital de Monastir. Les opérations de lutte contre l’incendie se poursuivent pour éviter que les flammes ne s’étendent aux habitations voisines.