Tunisie : Majoration des pensions de retraite faibles

Le ministère des affaires sociales a annoncé, ce mercredi, que les pensions de retraite faibles seront majorées de 180 à 240 dinars par mois à partir du mois de juillet en cours.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, le ministère a précisé que suite à cette augmentation les pensions de retraite faibles équivaudront à l’allocation mensuelle permanente accordée aux familles nécessiteuses dans le cadre du programme Amen Social.

Le ministère des affaires sociales avait annoncé dans un communiqué en date du 28 juin 2024 qu’en application de la décision relative à l’augmentation du salaire minimum garanti au titre de l’année 2024 de 7 % avec effet rétroactif à partir du 1er mai 2024, les pensions du mois de juillet 2024 seront ajustées et comprendront les augmentations des mois de mai et juin 2024 et ce au profit des retraités affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale et des bénéficiaires de pensions d’invalidité attribuées par la Caisse nationale d’assurance maladie dans le cadre du régime de réparation des préjudices résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles, ainsi que des retraités affiliés à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale qui perçoivent des allocations de vieillesse.