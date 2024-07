CNRD : Parachèvement de la composition du bureau du conseil et l’élection des membres restants

La séance électorale plénière tenu, ce mardi, au Conseil national des régions et des districts siégeant au Bardo, a permis le parachèvement de la composition du bureau du conseil et l’élection des membres restants.

Au cours de cette séance, Salem Mekni et Oussama Sohnoun ont été élus deux assesseurs au bureau du conseil, représentant le premier district, Riadh Dridi et Chaker Ben Belgacem représentant le deuxième district, Hasanin Mahfoudhi et Hamdi Omrane le 3ème district, Néji Ben Kilani et Jemaî Zouidi le 4ème district et, enfin, Fethi Maâli et Fethi Laâmeri le 5ème district.

En cas de désaccord, le président de la séance consacrée à l’élection des membres du bureau annonce l’ouverture de la candidature au bureau du conseil. Les candidatures pour chaque district doivent être présentées successivement.

A l’issue de la séance, le président du Conseil national des régions et des districts, Imed Derbali, a invité les membres du bureau élus à se réunir après une heure de la levée de la séance.

Il a aussi annoncé le report des élections des membres de commissions au mercredi.