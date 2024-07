Combattez la rétention d’eau avec une alimentation riche en légumes verts

Avec l’arrivée de l’été et la hausse des températures, la rétention d’eau devient un problème courant pour de nombreuses personnes.

Selon la nutritionniste Chahrazed Kaâniche, adopter une alimentation équilibrée et consommer des légumes verts est particulièrement efficace pour lutter contre cette condition. Elle recommande de consommer des légumes comme les épinards, le persil, le céleri, la menthe, le basilic et le concombre, riches en vitamines et minéraux tels que le magnésium, le calcium, le potassium et l’acide folique. En effet, la chaleur entraîne une perte importante d’eau par transpiration, et si elle n’est pas compensée par une hydratation adéquate, le corps retient l’eau dans ses cellules, provoquant un gonflement. La rétention d’eau peut aussi résulter d’une mauvaise circulation sanguine, d’une alimentation riche en sel et en sucre, d’un manque de sommeil, ou de déséquilibres hormonaux. Pour y remédier, Chahrazed Kaâniche conseille de boire au moins trois litres d’eau par jour, de manger sainement, de pratiquer la marche, d’éviter de rester assis trop longtemps et de surélever les jambes en position allongée.