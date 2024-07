Moha La Squale condamné à trois ans de prison ferme pour violences conjugales

Le rappeur Moha La Squale, de son vrai nom Mohamed Bellahmed, a été condamné le vendredi 5 juillet à trois ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Paris pour viol, violences conjugales, séquestration et menaces de mort sur six de ses ex-compagnes.

Malgré des preuves accablantes et les témoignages de ses victimes décrivant des années de manipulation, de maltraitance psychologique et de violences physiques, l’artiste a continué de nier les faits, se disant victime d’un complot. La procureure avait requis une peine de six ans de prison, dont deux avec sursis, ainsi qu’une injonction de soins psychologiques, pointant l’absence de remise en question de Moha La Squale et sa complaisance narcissique entretenue par sa notoriété. Le rappeur, qui a déjà passé près de dix-huit mois en détention provisoire, a été arrêté en Allemagne après avoir violé les conditions de son contrôle judiciaire. Ce procès, marqué par une forte médiatisation, a également vu la participation de la femme de l’acteur tunisien Nidha Saadi, fière de plaider aux côtés des victimes.