Convocation judiciaire pour Abdelatif Mekki

Le Parti du Travail et de l’Accomplissement a annoncé ce mardi soir que son secrétaire général, Abdelatif Mekki, a reçu une convocation pour se présenter devant le juge d’instruction le vendredi 12 juillet 2024, dans le cadre de l’affaire du défunt Jilani Debboussi.

Abdelatif Mekki, ancien dirigeant du mouvement Ennahdha, a été ministre de la Santé entre 2011 et 2014, période durant laquelle Jilani Debboussi est décédé. Homme d’affaires et ancien député sous la présidence de Zine El Abidine Ben Ali, Jilani Debboussi est décédé le 8 mai 2014, quelques heures après sa libération de prison, alors qu’il souffrait d’insuffisance rénale. Arrêté le 8 octobre 2011 pour des accusations de fraude et d’usurpation de propriété, il avait été incarcéré à la prison de Jendouba. Le Parti du Travail et de l’Accomplissement espère que cette convocation n’est pas une accusation fallacieuse ni une réaction à la candidature de Mekki à l’élection présidentielle, ou encore une partie d’une série d’actions visant à créer des dossiers contre les opposants, notamment les candidats potentiels. Le parti a réaffirmé son engagement envers la transparence et la justice, et a appelé la justice à examiner cette affaire avec objectivité et impartialité. Il est à noter que le doyen des juges d’instruction du tribunal de première instance de Tunis a émis, le 20 juin 2024, un mandat de dépôt en prison à l’encontre de l’ancien dirigeant du mouvement Ennahdha, Noureddine Bhiri, dans le cadre de la même affaire. Des mandats de dépôt avaient également été émis contre Mondher Lounissi, président par intérim du mouvement Ennahdha, un ancien cadre judiciaire et une ancienne médecin des prisons, tous impliqués dans l’affaire Debboussi. Les accusations portées contre les personnes impliquées incluent le meurtre avec préméditation, en attendant la poursuite des investigations.