L’Office des Tunisiens à l’étranger offre des cours d’arabe en collaboration avec l’institut bourguiba

L’Office des Tunisiens à l’étranger (OTE) organise, du 4 juillet au 2 aout 2024, la 34ème édition du programme d’apprentissage de la langue arabe destiné aux étudiants et non-étudiants tunisiens résidents à l’étranger et âgés de 18 à 35 ans, mis en œuvre en collaboration avec l’Institut Bourguiba des langues vivantes. L’office a appelé les personnes souhaitant participer à s’inscrire via le site web de l’Institut Bourguiba : www.iblv.rnu.tn, et à transmettre à l’institut les documents nécessaires.

L’OTE prend en charge 70% des frais de scolarité, tandis que le participant s’engage à verser le reliquat, soit 30% du montant global, à la trésorerie de l’OTE.