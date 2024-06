Football – Espérance de Tunis : Béchir Ben Said espérantiste pour 3 ans

L’Espérance Sportive de Tunis s’est officiellement engagée avec le gardien international Béchir Ben Said, dans le cadre d’un transfert libre le liant avec le club sang et or jusqu’à juin 2027.

Le gardien du onze national (29 ans) est en fin de contrat avec l’US Monastir, club qu’il avait rejoint en 2018 et avec lequel il a notamment remporté la coupe de Tunisie en 2020.

Le club de Bab Souika, sacré champion de Tunisie, vient également de prolonger le contrat de son défenseur international Yassine Meriah pour deux nouvelles saisons, soit jusqu’à juin 2026.

Annoncé partant pour une équipe du Golf, le joueur sang et or a finalement opté pour le club qu’il avait rejoint en 2022 et dont il a été un de ses piliers défensifs.