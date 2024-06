La CAF : seuls 3 clubs tunisiens éligibles pour la licence de participation au championnat !

Le vendredi 21 juin 2024, lors de son intervention sur la radio Mosaïque FM, Moez Naceri, président de la Commission d’appel de la Fédération Tunisienne de Football, a confirmé que la Confédération Africaine de Football (CAF) exige des clubs tunisiens le règlement de toutes leurs dettes d’ici le 31 mai pour pouvoir participer au championnat local la saison prochaine.

De plus, la CAF impose que chaque club dispose d’une équipe féminine, d’un entraîneur titulaire d’une licence “CAF A” au minimum, ainsi que d’un stade homologué et d’un encadrement médical sous contrat. Le 23 juin est la date limite pour déposer les dossiers et régulariser les situations afin d’obtenir la licence de participation. À ce jour, seuls l’Union sportive monastirienne, l’Espérance sportive de Tunis et la Jeunesse sportive d’Omrane remplissent ces critères et peuvent prétendre à la licence.