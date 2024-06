L’Institut national de la météorologie a indiqué que le temps sera partiellement nuageux, avec des pluies éparses dans l’après-midi, dans le Centre.

Les températures maximales seront comprises entre 25 et 31 degrés près des côtes et dans le nord et entre 33 et 40 degrés dans le reste des régions.

Le vent sera fort et la mer sera très agitée.