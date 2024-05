Tunisie : Le ministère de la famille appelle les établissements de l’enfance à se conformer aux programmes éducatifs officiels

Le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées a appelé les établissements de l’enfance à se conformer aux programmes pédagogiques et éducatifs officiels avant de conclure des contrats avec des troupes artistiques et des animateurs, précisant que des poursuites et des mesures de fermeture d’établissements seront engagées contre les contrevenants à l’issu des procédures d’inspection et de mise en garde, selon un communiqué publié vendredi par le ministère.

Dans ce contexte, le ministère de la famille a souligné que des abus et des dépassements ont été constatés au cours des activités d’animation pour enfants non adaptées aux programmes officiels du ministère, soulignant que des photos et des séquences vidéos ont été publiées sur les réseaux sociaux illustrant des pratiques illégales exercées contre les enfants au cours des manifestations festives organisées par certains établissements de l’enfance.

Le ministère a appelé à la nécessité de respecter les objectifs éducatifs de ces manifestations et d’éviter l’organisation d’activités visant à porter atteinte à l’image de l’enfant et de l’établissement, soulignant l’importance de choisir les interventions et contenus qui tiennent compte des aspects culturels et contribuent à l’intégration positive de l’enfant, ajoute le même communiqué.

Le ministère de la famille a exhorté les parents à jouer pleinement leur rôle de contrôle et à signaler aux commissariats des affaires de la famille et de la femme, aux délégués à la protection de l’enfance territorialement compétents ou à travers le numéro vert 1809, les dépassements ou infractions pouvant menacer les droits de l’enfant.