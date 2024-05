Vidéo de soutien : plusieurs artistes tunisiens expriment leur solidarité

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux le mardi 28 mai 2024, plusieurs artistes tunisiens ont exprimé leur solidarité avec le journaliste incarcéré Mourad Zeghidi.

Condamné à un an de prison la semaine dernière en vertu du décret 54, Mourad Zeghidi a été jugé pour diffusion de fausses informations, atteinte à autrui et trouble à l’ordre public, suite à des publications sur Facebook et à des déclarations médiatiques. Parmi les artistes soutenant le journaliste figurent Hend Sabri, Dhafer El Abidine, Marwane Ariane, Chekra Rammeh et Lobna Noomane.

Connu pour son professionnalisme et sa mesure, l’emprisonnement de Mourad Zeghidi a suscité une vive émotion et un large soutien.