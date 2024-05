Découverte d’un nouveau médicament pour prévenir la grippe sans vaccins

Une équipe de chercheurs a découvert un nouveau médicament capable de prévenir les infections grippales sans recourir à des vaccins réguliers, grâce à une molécule extrêmement efficace.

Selon un article publié dans la revue National Academy of Sciences et relayé par le site New Atlas, des scientifiques de l’Institut de recherche Scripps et de l’École de médecine Albert Einstein ont identifié des molécules similaires à des médicaments qui peuvent empêcher le virus de la grippe A de pénétrer dans le corps humain. Ces molécules bloquent l’infection dès ses premiers stades, créant ainsi une sorte de bouclier biologique offrant une immunité à long terme. Ian Wilson, professeur de biologie structurelle à l’Institut Scripps, souligne l’importance de cibler la phase initiale de l’infection grippale pour empêcher sa propagation. Contrairement aux vaccins actuels, qui ne garantissent pas une protection totale et doivent être reformulés chaque saison, cette approche promet de prévenir l’infection dès le début. Les chercheurs ont mis en évidence que les composés identifiés, notamment les molécules 4(R) et (R)6, se lient efficacement au virus, inhibant sa capacité à attaquer les cellules respiratoires.

En utilisant la chimie de clic SuFEx, développée par le double lauréat du prix Nobel Karl Barry Sharpless, l’équipe a pu créer une bibliothèque de molécules potentielles, ouvrant ainsi la voie à des traitements innovants contre diverses souches du virus de la grippe, y compris le dangereux H5N1, connu sous le nom de grippe aviaire.