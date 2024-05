Tunisie – Météo : Cellules orageuses localement accompagnées de pluie

Nuages denses après l’apparition de cellules orageuses localement accompagnées de pluie sur le nord, dimanche matin, puis nuages passagers sur la plupart des régions l’après-midi, devenant localement denses sur les régions ouest.

Températures maximales variant entre 25 et 32 degrés au nord et dans les régions côtières et entre 36 et 40 degrés dans le reste des régions, atteignant localement 42 degrés au sud.

Vents de secteur est sur le nord et le centre et de secteur sud sur le sud relativement forts près des côtes est et sur le sud avec localement, des tourbillons de sable et modérés sur le reste des régions. Mer agitée à localement trés agitée.