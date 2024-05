Sousse : arrestation de voleurs et cambrioleurs présumés

Les forces de l’ordre du centre de la Garde nationale du quartier de Monastir à Kalaat es-Senam dans le gouvernorat de Sousse ont arrêté plusieurs personnes impliquées dans le cambriolage d’une maison à Kalaat es-Senam et des actes de vol à Sahloul.

Suite à un appel signalant le cambriolage d’une maison par un groupe de personnes, et le vol subi par quatre autres personnes, une série de perquisitions a été menée dans le quartier Ouled Ben Oun à Kalaat es-Senam, permettant l’arrestation des suspects et la récupération de tout le butin volé, notamment une moto de type Forza, des téléphones portables, un portefeuille, une carte bancaire et une bouteille de gaz domestique.

Des armes blanches et une arme à feu utilisées pour intimider les passants et les usagers de la route ont également été saisies. Cinq affaires criminelles ont été ouvertes à cet effet et cinq personnes, dont des mineurs, ont été arrêtées, tandis que deux femmes ont été déférées en justice et deux personnes sont sous recherche, selon la même source.