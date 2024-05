Depuis ce matin, dimanche 19 mai 2024, les partisans du président de la République, Kaïs Saïed, affluent vers l’avenue Habib Bourguiba à Tunis.

Ils viennent de diverses régions, telles que les gouvernorats de Béja et de Sidi Bouzid, pour manifester leur soutien. Parmi les banderoles et slogans brandis lors de ce rassemblement, on peut lire “Le peuple veut Kaïs Saïed”, “Oui à la reddition des comptes… Non à l’ingérence étrangère”, et “Le peuple veut la souveraineté nationale”.