Arrestation de six éléments extrémistes recherchés dans plusieurs gouvernorats

Les unités de renseignement des zones de la garde nationale de Ghar Dimaou, Tabarka, Mateur, Sbiba et Korba, en collaboration avec les services de prévention du terrorisme des gouvernorats de Jendouba, Bizerte, Kasserine et Nabeul, ont réussi à appréhender six éléments extrémistes recherchés par diverses unités sécuritaires et instances judiciaires pour “appartenance à une organisation terroriste”.

Ces individus, condamnés à des peines de prison allant de 2 à 8 ans, ont été arrêtés conformément aux procédures légales en vigueur, selon les informations fournies par la direction générale de la garde nationale.