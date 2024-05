SONEDE : Coupure de l’eau potable dans certaines zones à Manouba

Des coupure et perturbation de la distribution de l’eau potable seront enregistrées mercredi 15 mai 2024, à partir de 10h, dans la ville de Mornaguia et ses banlieues, les villes de Borj El Amri et El Battan et les zones environnantes ainsi que dans les zones supérieures de la ville de Tebourba, a fait savoir, mardi, la SONEDE.

La société a expliqué que ces perturbations interviendront en raison des travaux de maintenance programmés par ses services au niveau de la station de pompage de Ghedir El Golla.

L’approvisionnement en eau reprendra progressivement à partir de 5h du jeudi 16 mai 2024, après l’achèvement des travaux.