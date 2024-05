Bizerte : Démolition des constructions anarchiques érigées sur les plages

Les services mixtes de contrôle au gouvernorat de Bizerte ont procédé, mardi, à la mise en œuvre de sept décisions de démolition concernant des constructions anarchiques installées illégalement sur le domaine public maritime à Sidi Ali El Mekki et la plage du port de Ghar El Melh.

Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une campagne régionale visant à lutter contre les atteintes aux domaines public et privé, a souligné à l’Agence TAP, un responsable régional, ajoutant que toutes les constructions anarchiques ont été démolies, à savoir 5 cabanes, une paillote et autres constructions, en présence des représentants du service du gouvernorat de Bizerte, de la délégation de Ghar El Melh, de l’agence de protection et d’aménagement du littoral (APAL), de la garde nationale et d’un huissier de justice.

Selon la même source, les unités sécuritaires ont arrêté, après consultation du ministère public, d’un individu qui a essayé d’empêcher la mise en œuvre de la décision de démollission.

A cet égard, un appel a été lancé aux composantes de la société civile ainsi qu’aux médias, pour soutenir les efforts déployés par les autorités régionales et locales dans le but de stopper l’exacerbation du phénomène d’occupation du domaine public et privé, à travers la sensibilisation.

A rappeler que, dans le cadre des préparatifs pour la saison estivale, les autorités municipales de Ghar El Melh ont annoncé la gratuité des espaces publics consacrés au stationnement des véhicules, où toute contrepartie financière exigée pour bénéficier de ce service sera considérée illégale, sous peine de sanctions des contrevenants.