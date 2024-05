Détournement de milliers de milliards : Kais Saïed révèle la falsification de plus de 2700 documents

Le président de la République, Kais Saïed, a révélé lors de sa rencontre avec le président du haut comité de contrôle administratif et financier (HCCAF) et le rapporteur de la Commission d’inspection des recrutements dans les institutions publiques, la falsification de plus de 2700 documents et le détournement de sommes estimées à des milliers de milliards dans différents secteurs.

Il a souligné que personne n’est au-dessus de la loi et de l’obligation de rendre des comptes, affirmant que la lutte pour la libération totale et la purification complète de la patrie est une révolution continue jusqu’à la victoire. Le président a ordonné le transfert au Parquet de tous les dossiers de falsification des diplômes universitaires et a demandé l’accélération de l’élaboration du rapport final de la Commission pour déterminer les responsabilités de ceux qui n’ont pas coopéré ou ont fourni des données incorrectes.