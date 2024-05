Wassef Jlaiel : Les concertations avec la FIFA sur les élections de la FTF se poursuivent

Le président par intérim de la Fédération tunisienne de football (FTF), Wassef Jlaiel, a affirmé qu’une réunion de coordination s’est tenue vendredi, via la technologie Zoom, réunissant la Fédération internationale de football (FIFA) et des représentants du ministère de la Jeunesse et des Sports, de la Commission Indépendante des Elections et de la Commission Nationale d’Appel relevant de la FTF, afin d’examiner les démarches à entreprendre après l’annulation de l’Assemblée générale élective de la fédération, initialement prévue ce samedi.

Jlaiel a précisé, lors des travaux de l’Assemblée Générale ordinaire de la FTF tenue samedi dans la banlieue nord de Tunis, que “les concertations se poursuivent avec la FIFA, et nous poussons vers une solution qui soit dans l’intérêt du football tunisien et à la hauteur des aspirations, afin de poursuivre le travail que nous avons commencé”.

Il a ajouté que l’actuel bureau fédéral poursuivra ses fonctions jusqu’au 19 mai, avec sérieux et esprit de responsabilité, afin d’offrir les meilleures conditions de réussite à la sélection nationale qui s’apprête à disputer deux matches importants en juin prochain, dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2026, soulignant la nécessité de classer le dossier des élections de la FTF.

Concernant sa candidature aux élections de la fédération, Wassef Jlaiel a déclaré : “Au début, je ne voulais pas me présenter aux élections de mars dernier, mais mon souci de mettre mon expérience au service du football tunisien, en toute sincérité et honnêteté, m’a encouragé à me lancer dans la deuxième course électorale qui était prévue ce samedi”.

Pour rappel, les élections de la FTF ont été annulées à deux reprises, la première le 9 mars et la deuxième le 11 mai courant, en raison du rejet des listes candidates.