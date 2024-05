Plus de 6 000 chirurgies bariatriques sont pratiquées en Tunisie chaque année, principalement sur des patients étrangers, a déclaré le président de l’Association Tunisienne de Chirurgie Bariatrique (Tunisian Society of Bariatric Surgey – TSBS), Hatem Jabbes.

Jabbes qui s’exprimait, samedi à Tunis, lors du premier congrès de l’association, créée en janvier 2024, a ajouté que la chirurgie bariatrique a débuté dans les années 2000 en Tunisie dans les secteurs public et privé.

“La chirurgie bariatrique et la chirurgie gastro-intestinale visent principalement à lutter contre une maladie chronique qui entraîne de nombreuses complications potentiellement mortelles, telles que le diabète, les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux, et cette chirurgie peut s’avérer nécessaire pour faire sortir le patient de la zone de danger”, a-t-il dit.

Il a souligné que le taux de réussite de ces opérations dépasse 80 %, mais pour réussir à vaincre l’obésité, le patient doit adopter un nouveau mode de vie incluant une alimentation saine, de l’exercice physique et des soins psychologiques.

L’obésité touche 25 % des Tunisiens, selon des données présentées lors de cette rencontre. Des spécialistes ont souligné, à cette occasion, que les patients obèses sont exposés à de nombreuses difficultés de santé qui peuvent constituer une menace pour leur vie, mettant en avant plusieurs méthodes de traitement qui peuvent mettre fin à cette maladie.

Le premier congrès de l’Association Tunisienne de Chirurgie Bariatrique a pour but d’échanger l’expertise et les expériences dans le domaine de la chirurgie de l’obésité et de prendre connaissance des développements technologiques et scientifiques dans ce domaine.

l’Association Tunisienne de Chirurgie Bariatrique, prolongement de l’activité scientifique de l’association Tunisienne de Chirurgie Métabolique et Bariatrique, a pour vocation de rassembler des praticiens Tunisiens et étrangers œuvrant dans le domaine de la chirurgie bariatrique, afin de réaliser de nouveaux progrès dans le domaine de la chirurgie gastro-intestinale, de l’instrumentation médicale et de la lutte contre l’obésité.