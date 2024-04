Ce soir, samedi, le ciel sera partiellement nuageux dans la plupart des régions, avec du brouillard localisé dans les régions de l’est du nord et du centre en fin de nuit. Les températures nocturnes seront généralement comprises entre 12 et 16 degrés, atteignant environ 20 degrés dans le sud. Les vents seront modérés à forts de secteur est près des côtes et dans le sud, et faibles à modérés dans le reste du pays.